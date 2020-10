Projeto Capacitar-SE supera mil inscrições em três dias e abrirá novas vagas

23/10/20 - 16:16:10

Instituto Banese oferece cursos gratuitos de desenvolvimento pessoal e profissional

Lançado no último dia 19/10, o projeto Capacitar-SE alcançou em menos de três dias o número de inscritos para as 1 mil vagas oferecidas nos cursos gratuitos a distância de desenvolvimento pessoal e profissional. Em virtude da grande procura da população sergipana, o Banese e o Instituto Banese, idealizadores da iniciativa, farão nova oferta de 1 mil vagas no próximo mês. As inscrições para essas novas vagas poderão ser feitas somente a partir de 16 de novembro de 2020.

Segundo o superintendente do Instituto Banese, Ezio Déda, o projeto Capacitar-SE é uma ação da campanha Dias Melhores, do grupo Banese, e conta com o apoio do Governo de Sergipe. “Inicialmente, abrimos 250 vagas por mês, mas o interesse foi tão significativo que logo ampliamos para mil vagas por mês. O objetivo do projeto é oferecer gratuitamente ao sergipano oportunidades de ampliar conhecimentos e desenvolver novas competências nas mais diversas áreas”, resume.

Para aqueles que já se inscreveram, o preenchimento das vagas continuará acontecendo de acordo com a ordem de interesse em realizar os cursos. Cada participante permanecerá com sua inscrição ativa pelo prazo de 30 dias, período em que poderá realizar quantos cursos desejar. Os participantes receberão informações (pelo e-mail cadastrado) sobre como fazer os cursos e, ao fim, certificado por cada curso concluído.

Ao todo, são 1.014 capacitações diferentes. Para acompanhar a abertura de novas vagas, previstas para 16 de novembro, basta acessar https://banese.com.br/diasmelhores/. No site também é possível conferir a lista de cursos e obter mais informações sobre como se inscrever.

O conglomerado Banese é composto pelo banco Banese e pela Sergipe Administradora de Cartões e Serviços Ltda (SEAC), a Banese Administradora e Corretora de Seguros, o Instituto Banese de Seguridade Social (Sergus), a Caixa de Assistência dos Empregados do Banese (Casse) e o Instituto Banese.

