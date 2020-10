DINHEIRO NA CUECA: PSD DECIDE EXPULSAR O CANDIDATO EDIVAN MESSIAS, O VANZINHO

23/10/20 - 15:04:57

Diante do fato ocorrido na última quarta-feira, 22, o diretório do Partido Social Democrático em Sergipe (PSD-SE) informa que, em comum acordo com o diretório municipal de Carira, ficou decidida a expulsão do vereador Edivan Messias dos Santos (Vanzinho).

Como a representação partidária que mais cresce no estado de forma orgânica e organizada o PSD disputará, de forma majoritária, em 60 municípios. Em 37 cidades com candidaturas a prefeito e a vice em 36 delas. O partido ainda contará com 807 candidatos ao cargo de vereador.

Por esta motivação, o PSD reitera que não compactua com práticas de compras de voto ou quaisquer outras iniciativas não-democráticas e que desrespeitam o livre arbítrio da sociedade na escolha de seus representantes, sendo o seu maior compromisso com a verdade e a transparência junto ao povo sergipano.