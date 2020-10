Uso de tecnologias dinamiza o abastecimento de água e oferta segurança hídrica

Pesquisas sobre otimização de sistemas de abastecimento de água são vitais para a sociedade, visto que se trata de um bem natural finito. No Nordeste brasileiro, essa a necessidade é ainda maior, já que se trata de uma região com histórico de períodos de seca.

O uso de Inteligência Artificial em sistemas de abastecimento foi tema de live realizada pelo Programa de Pós-graduação em Engenharia de Processos (PEP) da Unit, transmitida pelo YouTube.

Coordenada pela professora do Programa, Manuela Leite, a live contou com as participações dos professores Heber Pimentel, docente do departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade da Paraíba, especialista em Gestão de Recursos Hídricos e Juan Mauricio, professor de engenharia elétrica da Universidade da Paraíba.

Professor Heber falou sobre o uso de tecnologia nos sistemas de abastecimento e pontuou problemas nas redes de abastecimento do País, como elevadas perdas de água, incapacidade de transporte de água, baixa pressão, falta de controle da qualidade de água, consumo elevado de energia elétrica e destacou que o Brasil perde cerca de 40% da água produzida.

Ele também detalhou como a tecnologia dinamiza o abastecimento de água e oferta segurança hídrica.

