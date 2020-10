VEREADOR QUER UM MAIOR CONTROLE DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL EM ARACAJU

23/10/20 - 06:20:08

O vereador Heliomarto, o Abençoado (PDT) disse estar preocupado com as alimentações que estão sendo servidas nas delegacias da capital, por se tratar de saúde pública.

Recentemente, o vereador esteve reunido com representante do sindicato dos Médicos-Veterinários, onde buscou informações sobre os produtos de origem animal. Segundo Heliomarto “é muito pequeno o número de profissionais veterinários para controlar a entrada de produtos de origem animal na capital”, disse o vereador.

Após o encontro com o representante do CRMV e tomar conhecimento de que é preciso um controle dos alimentos fornecidos nas delegacias da capital. “A nossa preocupação é com o fato de que apenas um veterinário está disponível para o controle de qualidade dos alimentos. Como já recomendamos, será preciso aumentar o número de profissionais para que possa haver um maior controle”, afirmou o vereador.

Heliomarto deixou claro que essa é uma responsabilidade do estado, porém, o município de Aracaju é o responsável pelo controle de qualidade dos alimentos e que precisa de orientação profissional veterinário, em se tratando de produtos de origem animal.