Ações da Busca Ativa Escolar de Sergipe são apresentadas em encontro do Unicef

Sergipe esteve dialogando com parceiros para fortalecer as estratégias de prevenção ao abandono escolar, além de realizar a exposição das ações executadas

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) participou na quinta-feira(22), do Encontro Busca Ativa Escolar Estados, uma iniciativa do Unicef para fortalecer a implementação da estratégia nos estados e, assim, contribuir para prevenir ou mitigar o abandono e a evasão escolares, sobretudo no atual cenário de crise.

Na oportunidade, a Seduc apresentou o trabalho de implementação da estratégia na Busca Ativa Escolar no Estado de Sergipe após a adesão à iniciativa Fora da Escola Não Pode!, estratégia adotada e executada pelo Governo de Sergipe em outubro de 2018, quando o secretário da Seduc e gestor político da iniciativa em Sergipe, professor Josué Modesto dos Passos Subrinho, junto à Coordenação Estadual da Busca Ativa Escolar, realizou o Encontro de Mobilização da Busca Ativa Escolar em Sergipe, com a presença do UNICEF, secretários municipais de educação, Assistência Social, Saúde, conselheiros tutelares e os diretores das diretorias regionais de educação e órgãos e instituições da rede de proteção.

Ao todo, 18 estados fizeram adesão ao Fora da Escola Não Pode! e participaram do encontro, dentre os quais Sergipe esteve dialogando com parceiros para fortalecer as estratégias de prevenção ao abandono escolar, além de realizar a exposição das ações executadas em Sergipe, cujo destaque se deu entre um dos três estados que mais avançaram nos trabalhos de Busca Ativa Escolar no Brasil.

De acordo com a coordenadora estadual operacional da Busca Ativa Escolar, Rute Rosendo, além de Sergipe, Rio Grande do Norte e Maranhão também estão à frente quanto às atividades de mobilização e capacitação dos municípios no que tange às ações e ferramentas da Busca Ativa Escolar. “O foco foi o início do nosso trabalho com os encontros de mobilização intersetorial envolvendo os secretários municipais dos 75 municípios, bem como o encontro de formação com a equipe do Unicef, e a formação no laboratório com as equipes municipais”, disse, enfatizando que essas práticas fortalecem a visibilidade do Fora da Escola Não Pode! com a estratégia da Busca Ativa Escolar nos municípios e, consequentemente, na sociedade.

Participaram do encontro a equipe de gestão estadual da Busca Ativa Escolar, professora Joniely Cheyenne Moura Cruz, diretora da Coordenadoria de Estudos e Avaliação Educacional (CEAVE) da Seduc; Rute Lisboa Dias Rosendo, coordenadora estadual operacional da Busca Ativa Escolar; Jaqueline Bispo Andrade e Leila Santos Silva, supervisoras estaduais da Busca Ativa Escolar.