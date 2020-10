Batalhão da Restauração realiza busca ativa para localizam dependentes químicos

24/10/20 - 10:30:56

O Batalhão da Restauração é uma entidade idealizada pelo deputado estadual capitão Samuel Barreto, e criada sem fins lucrativos e que realiza um trabalho gratuito direcionado para o acolhimento de dependentes químicos. São pessoas que entram no mundo das drogas, desejam sair e não sabem onde buscar ajuda.

A sustentação da libertação é baseada na fé em Deus e no trabalho de uma equipe técnica multidisciplinar composta por Psicólogos, Assistentes Sociais, Clínicos, Psiquiatras, Terapeutas Ocupacionais e um trabalho de aconselhamento Técnico dos residentes e das suas famílias.

No Batalhão todas as necessidades dos residentes são atendidas, onde eles contam com as melhores técnicas que cada caso requer. O tratamento tem duração de seis meses a um ano, que varia com o Plano de tratamento de cada residente.

Para Samuel Barreto “a dependência química é uma doença que atinge não só o dependente, como também os seus familiares. Por isso a nossa luta diária para retirar das ruas e do mundo das drogas, os viciados que precisam de ajuda. Em muitos casos, o próprio dependente procura por socorro e, nesses casos, a ajuda é mais rápida”, conta Samuel.

O deputado conta que “diariamente são realizadas buscas ativas nas ruas da capital no sentido de ajudar a localizar os dependentes químicos e que geralmente estão reunidos em grupos consumindo drogas e álcool.

Sobre o funcionamento do Batalhão, o deputado explica que “o residente recebe três alimentações diárias, além de serem assistidos por psicólogos que auxiliam na orientação. Todo esse atendimento é feito sem nenhum custo para o residente e, para isso, o Batalhão recebe doações de alimentos e deixamos claro que não aceitamos doações em dinheiro em hipótese alguma”, disse o deputado.

Samuel fez questão de citar os casos onde alguns residentes assistidos, se recuperaram, conseguiram empregos e retornaram à vida normal. “Essa é a parte mais gratificante do Batalhão da Restauração”, comemora Samuel Barreto.