Candidatos à Prefeitura de Aracaju recebem retrato do setor de transporte

24/10/20 - 06:46:04

Os candidatos à Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA) na Eleição 2020 receberam do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Aracaju (Setransp) dois documentos que trazem o quadro atual do Setor de Transporte Público, tanto no Brasil, mas principalmente na capital Aracaju.

O guia nacional de transporte público “Como ter um transporte público eficiente, barato e com qualidade na sua cidade”, preparado pela Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) e pela Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), traz proposta práticas de melhorias para mobilidade urbana para os candidatos.

Já localmente, o Setransp, em parceria com a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros de Alagoas e Sergipe (Fetralse), distribuiu o “Retrato da mobilidade urbana de Aracaju e Propostas de melhorias para o transporte público coletivo” que traz o retrato da realidade aracajuana, explicando quais medidas específicas para melhorar o setor de transporte público coletivo, baseado na compilação de informações de matérias do Prêmio Setransp de Jornalismo do último ano.

Os panoramas distribuídos para os candidatos, objetivam explicar a atual situação da mobilidade para que os mesmos apliquem aos seus planos de governo propostas que deem ao transporte coletivo a atenção, devido a essencialidade que tem para a população da capital.

A partir de agora, todos os candidatos têm acesso às soluções para os problemas que o setor vivencia em Aracaju e na sua Região Metropolitana, tendo também a transparência das informações sobre o serviço – como a necessidade de novas fontes de financiamento extra tarifárias, projetos pelo desenvolvimento de infraestrutura adequada de priorização do transporte público coletivo promovendo uma maior agilidade ao mesmo e meios que fortaleçam e intensifiquem a fiscalização dos transportes clandestinos, além da aplicação de um padrão de qualidade para o transporte público coletivo para poder atender a população de maneira eficaz.

* Nossa assessoria, até o presente momento, não recebeu a imagem do candidato Rodrigo Valadares para divulgação, mas o mesmo recebeu os dois cadernos.

Setransp – Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju