Carro de passeio capota e deixa uma vitima fatal na rodovia de acesso a cidade de Gararu

24/10/20 - 08:24:56

Um acidente envolvendo um veículo de passeio deixou uma vitima fatal nesta sexta-feira (23).

Não se sabe até o momento quais as causas do acidente. As informações são de que um carro de passeio saiu da pista, capotou e o motorista, aparentando ter entre 50 e 60 anos, acabou morrendo no local.

O acidente foi registrado próximo ao trevo de acesso ao município de Gararu e o carro ficou praticamente destruído.

Uma equipe do instituto Médico Legal (IML) foi acionada e recolheu o corpo da vitima.

Foto redes sociais