Empresária Carla Sarni, fundadora da Sorridents e sócia da Giovanna Antonelli, estará em Aracaju, dia 27

24/10/20 - 09:00:15

Ela é a fundadora do maior império odontológico do país – a Sorridents, rede de clínicas que foi case de sucesso em Harvard pelo crescimento agressivo e impacto de negócio social. De Orlando para Aracaju, ela é reconhecida por criar negócios de sucesso e compartilhar os empreendimentos com investidores que buscam oportunidades promissoras.

Presidente da holding Salus Par, Carla Sarni, também é dona das marcas Olhar Certo, rede de oftalmologia de alta performance e a GiOlaser, rede de estética e depilação a laser em sociedade com a atriz global, Giovanna Antonelli. Com 25 anos de mercado, a Salus Par conta com 440 franquias. A expectativa da holding é fechar o ano com faturamento de R$ 423 milhões e atingir o número de 50 franquias até 2022. No próximo 27/10, a empresária se reunirá com investidores para falar sobre investimentos no estado.

Empresários interessados em conhecerem os negócios de sucesso da empresária devem entrar em contato pelo número 11 93284 7765. A expectativa é abrir 50 franquias em Sergipe (Sorridents, Olhar Certo e GiOlaser) até 2022. Aguardamos ansiosas a entrada das marcas da empresária Carla Sarni e da Gigi Antonelli, no estado.

Fonte e foto assessoria