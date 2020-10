Energisa Sergipe promove campanha sobre a valorização da identidade sergipana

24/10/20 - 06:26:18

O objetivo é enaltecer a energia do povo sergipano

Neste sábado, dia 24, é comemorado o Dia da Sergipanidade, data em que é celebrada a independência territorial de Sergipe e que ressalta a identidade e o orgulho do povo sergipano diante de tantas riquezas históricas, culturais, artísticas e naturais do estado.

Com o objetivo de promover a valorização da identidade sergipana, a Energisa Sergipe lançou uma campanha que retrata a energia dos sergipanos, que é força que move este estado. A ação destaca que a identidade do povo de Sergipe está na sua essência, no jeito de falar, na gastronomia, na economia, na garra de lutar por uma vida melhor, nas histórias e na cultura tão diversa e cheia de particularidades.

Além de distribuir energia, a empresa estimula e apoia manifestações artísticas, produção cultural, turística e o empreendedorismo, incentivando o acesso à arte e ao entretenimento aqui no Estado. Prova disso é que, ao longo dos anos, a Energisa Sergipe vem renovando seu apoio ao Parque dos Falcões, à Orquestra Jovem de Sergipe e ao Natal Iluminado. Ano passado, contribuiu para a realização dos festejos juninos da Rua São João, tradição centenária que graças a esse investimento pôde ser realizada. Este ano, foram viabilizados dois novos apoios, à Sociedade Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, em Itabaiana, e ao São João da Gente Sergipana, realizado pelo Grupo Banese, através do Instituto Banese, e pelo Governo de Sergipe.

“A Energisa está integrada ao estado de Sergipe, por isso, comemoramos com orgulho a sergipanidade junto com o povo sergipano. Além de nos preocuparmos com a qualidade do serviço que oferecemos, estamos empenhados em iluminar também a energia das pessoas deste estado tão rico em histórias e tradições, com características próprias que formam essa identidade única”, afirma Roberto Carlos Currais, Diretor-presidente da Energisa Sergipe.

A campanha está sendo veiculada em rádios e TVs locais, além de redes sociais. No Instagram, foi lançado o filtro Energia Sergipana para que as pessoas possam se divertir ao responderem quais as suas coisas favoritas de Sergipe, de acordo com os temas.

Acesse o canal da Energisa no Youtube por meio do link https://youtu.be/VsPtNp-zYEc e confira o vídeo da campanha.

Fonte e foto assessoria