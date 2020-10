MAPA MOSTRA QUE SERGIPE TEM O 10º PIOR ÍNDICE DE ISOLAMENTO SOCIAL DO PAÍS

24/10/20 - 06:00:52

Levantamento feito pelo Mapa Brasileiro da Covid-19, do In Loco, registrou nesta sexta-feira (23) 33,09% no índice de isolamento social em Sergipe, ficando com a 10º colocação no ranking dos piores resultados. As autoridades em saúde pública recomendam 70%, mas há meses o número não é alcançado.

Os Mapa mostra também que os piores números ficaram com Goiás (31,16%), Paraná (31,75%), Santa Catarina (32,02%), São Paulo (32,11%) e Minas Gerais (32,27%).

Os melhores resultados foram registrados nos estados: Acre (37,75%), Piauí (37,36%), Ceará (36,93%), Amazonas (36,75%) e Amazônia (35,53%).