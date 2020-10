Unit recebe Medalha de 100 Anos do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe

24/10/20 - 07:27:54

A visita institucional foi marcada ainda por tratativas de uma parceria nos cursos de Engenharia da Unit.

Na manhã desta sexta-feira, 23, o Magnífico Reitor da Universidade Tiradentes, Jouberto Uchôa de Mendonça e o Vice-Presidente de Relações Institucionais do Grupo Tiradentes, Saumíneo da Silva Nascimento, foram recebidos no Quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe pelo Comandante Cel. Alexandre Alves Silva e pelo Sub-Comandante Cel. Luiz Henrique. Durante a visita institucional, os representantes da Unit foram agraciados com a Medalha comemorativa dos 100 Anos do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe.

Elaborada com um design rico em detalhes, a moeda representa a história do CBMSE, e é entregue a personalidades e instituições que têm contribuído para o desenvolvimento do Corpo de Bombeiros.

“Sinto-me honrado em ser agraciado com a medalha. É uma alegria ver como a corporação é bem cuidada e como os seus serviços são importantes para a sociedade. Ressaltamos a nobreza da missão do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe em salvaguardar a vida, o meio ambiente e o patrimônio, promovendo desenvolvimento responsável, com ética e efetividade para o bem estar da sociedade”, reverenciou o Reitor Jouberto Uchôa.

“É uma honra sermos condecorados, um gesto muito nobre do Comandante Cel. Alexandre José e do Sub-Comandante Cel. Henrique Melo. É um orgulho para Unit ter estudantes da instituição em estágios no Corpo de Bombeiros, em diversas atividades administrativas”, revela Saumíneo Nascimento.

Além de visitar a instalações do QG, o encontro foi marcado por tratativas de parcerias nos cursos de Engenharia da Universidade Tiradentes.

“A Universidade Tiradentes quer estreitar ainda mais o relacionamento, inclusive avaliando a possibilidade de uma cadeira específica nos cursos de Engenharia que envolva a questão das atividades desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros”, endossa Reitor Jouberto Uchôa.

Parceria

Em fevereiro deste ano, alunos dos cursos de Computação iniciaram um projeto com o objetivo de desenvolver um sistema de gestão de documentos, além de registrar digitalmente os acervos pertencentes ao CBMSE. Sob a supervisão do Prof. Fábio Gomes, coordenador dos cursos de Computação da Unit, os alunos, na condição de estagiários, digitalizaram o acervo, assegurando perpetuação da memória patrimonial, além de facilitar futuras pesquisas sobre a história da corporação. O resultado desse trabalho estará em um livro e um site em comemoração do centenário do CBMSE.

