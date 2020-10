Após impugnação, Dr Robson aglomera eleitores, desrespeita normas sanitárias e a Justiça eleitoral

25/10/20 - 16:27:03

Foi confirmada no sábado, 24, pela Justiça eleitoral, a impugnação do registro da candidatura a prefeito de Carira de Robson Cardoso Araújo Júnior, o Dr. Robson (Republicanos), por não ter cumprido condição de elegibilidade relacionada à filiação partidária.

E ontem mesmo, em frente ao seu comitê, o candidato e apoiadores promoveram uma aglomeração que desrespeita um termo assinado pelos representantes das quatro coligações, entre elas o próprio Dr Robson, com o juiz eleitoral Haroldo Luiz Rigo da Silva.

No documento, os representantes se comprometeram em adotar uma série de medidas de segurança que, entre elas, estabelece uma distância de seis metros quadrados por pessoa, 50% da capacidade do local e o uso obrigatório de máscaras e a higienização das mãos dos eleitores em atos fechados ou abertos. Sendo que nos abertos, com o máximo de 200 participantes.

Mas o que se viu ontem dentro e na porta do comitê foi totalmente diferente do que as coligações se comprometeram com a Justiça eleitoral. O próprio Dr Robson, que é médico, fez um discurso inflamado sem máscara, descumprindo a lei estadual 8.677/2020, e colocando em risco de contágio os seus eleitores.

Fonte e foto assessoria