ASTROGILDO DISTORCE A VERDADE E TENTA USAR FAKE NEWS SOBRE REPRESENTAÇÃO

25/10/20 - 13:43:20

Por meio de uma verdadeira peça de ilusão, a equipe do então candidato do Podemos em Capela, Astrogildo da Farmácia, tenta plantar uma situação completamente mentirosa acerca de uma decisão judicial publicada no último sábado, 24.

Houve, na verdade, uma representação por propaganda eleitoral antecipada em nossas redes sociais, com base no artigo 36, §3º da Lei 9.504/1997 e, por meio desta, a orientação em retirar o conteúdo, bem como o pagamento de R$ 20 mil reais.

Diferente do apontado pela assessoria do então candidato em suas redes sociais, onde tentam diariamente macular a imagem da prefeita e candidata à reeleição, Silvany Mamlak, não há nenhum risco de inelegibilidade ou cassação nos autos do processo, pois se trata apenas de uma questão administrativa da Justiça Eleitoral, punível apenas com multa.

Esta é mais uma das tentativas desesperadas quase diárias de fantasiar uma inverdade para manter um discurso, quando todos os capelenses sabem de suas práticas cada vez mais obscuras para tentar chegar ao poder.

Como a decisão cabe recurso, nossa assessoria jurídica agirá para reverter a decisão, no momento oportuno.

