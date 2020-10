CONFIANÇA PERDE POR 2 A 1 PARA O AMÉRICA E CAI PARA A SÉTIMA POSIÇÃO

25/10/20 - 06:16:26

Com gols de Anderson e Ademir, o América venceu o Confiança, por 2 a 1, na noite deste sábado (24), no Independência, pela 18ª rodada da Série do Brasileiro. América e Confiança se enfrentaram pela primeira vez na história e o time do técnico Lisca fez virar fumaça o fogo do Dragão sergipano, que também vinha embalado na Série B – com quatro vitórias nas últimas seis rodadas.

A derrota no Horto fez a equipe de Aracaju cair de sexto para sétimo lugar no campeonato, com 32 pontos. Pela Série B, o América só volta a campo no sábado (31), contra o Avaí, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. No mesmo dia, o Confiança recebe a líder Chapecoense, em Aracaju, em busca da reabilitação. Ambas as partidas estão marcadas para às 19h.

O jogo

Contra o Confiança, o técnico Lisca praticamente repetiu a escalação do time titular e o mesmo esquema 4-3-3 com qual havia vencido por 3 a 1 o Brasil-RS, em Belo Horizonte, na última rodada da Série B. A única novidade foi na lateral esquerda, com a volta de João Paulo no lugar de Sávio.

Pelo lado do Confiança, o técnico Daniel Paulista optou por improvisar o meia Everton Santos na lateral-esquerda, no lugar de Silva, suspenso por cartão. O mais cotado para assumir a vaga era o zagueiro Léo Griggio.

O primeiro tempo começou com o Confiança partindo pra cima do Coelho e exigindo duas boas defesas do goleiro Matheus Cavichioli. Artilheiro da equipe de Sergipe com 4 gols na Série B, o atacante Renan Gorne dava trabalho à zaga americana.

Pique de luz

Após a pressão inicial do Confiança, o Coelho conseguiu equilibrar o jogo e abriu o placar aos 29 minutos com direito a “lei do ex”. Gol do zagueiro Anderson, de cabeça, após bola alçada na área em cobrança de falta. O substituto de Eduardo Bauermann na zaga do Coelho, que se recupera de uma lesão no joelho, era jogador do Confiança até o ano passado. Foi o primeiro gol dele com a camisa do América.

Apesar de ter mais posse de bola no primeiro tempo (60%), o time de Sergipe sentiu o golpe. Nos 15 minutos restantes após o gol do América, perdeu toda aquela confiança de partir para o ataque como no início do jogo e o Coelho foi para o intervalo com a vantagem mínima no placar.

Na segunda etapa, o América voltou melhor em campo e ampliou o marcador logo aos 10 minutos com Ademir após receber um passe açucarado de Juninho dentro da grande área. Foi o nono gol do atacante americano na temporada e o quarto dele na Série B do Brasileiro, atual artilheiro do Coelho na competição.

Após o segundo gol, o América puxou o freio de mão e se fechou no campo de defesa à espera dos contra-ataques. Talvez tenha sido cedo demais. O castigo veio aos 35 minutos com o Confiança descontando o prejuízo. O zagueiro Anderson tocou a mão na bola dentro de área. Pênalti para o Dragão e gol convertido por Renan Gorne: 2 a 1 no placar.

Os minutos finais do jogo foi dramático para o Coelho. O segundo tempo foi até os 50 minutos e com o Confiança todo no campo de ataque do América, que conseguiu se segurar atrás e evitar o empate do time sergipano até o apito final. Lisca respirou aliviado.

A derrota fez a equipe de Aracaju cair de sexto para sétimo lugar no campeonato, com 32 pontos. Pela Série B, o América só volta a campo no sábado (31), contra o Avaí, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. No mesmo dia, o Confiança recebe a líder Chapecoense, em Aracaju, em busca da reabilitação. Ambas as partidas estão marcadas para às 19h.

Fonte: Portal O Tempo (Foto: Mourão Panda/América)