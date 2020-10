Danielle Garcia destaca credibilidade de seu projeto junto aos aracajuanos

25/10/20 - 08:15:05

Os moradores do Bugio reafirmaram, na noite desta sexta-feira, 23, que já escolheram quem eles querem administrando Aracaju pelos próximos quatro anos: a delegada Danielle Garcia 23 (Cidadania) e Valadares Filho (PSB).

Os candidatos a prefeito e vice, respectivamente, voltaram a realizar uma mini carreata na localidade e, como de costume, receberam o apoio da população que deseja a mudança.

“Mais uma vez os moradores do Bugio nos receberam de braços abertos. Uma energia contagiante e impulsionadora, que reforça a credibilidade do nosso projeto junto aos aracajuanos. Eles estão vendo que nós temos compromissos firmados e vamos cumprir cada um deles. Com coragem, vamos mudar o jeito de administrar a nossa capital”, afirmou Danielle.

Para Valadares Filho o sentimento da mudança só aumenta. “A população tem observado que Danielle Garcia é quem tem novas ideias para a gestão municipal. Propostas elaboradas a partir do diálogo com pessoas das comunidades para atender as demandas de cada local”, destacou.

Por Ascom/Danielle Garcia