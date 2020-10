FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DE SÃO CRISTÓVÃO AMEAÇAM COORDENADOR CAMPANHA

25/10/20 - 07:45:03

Com arma em punho, funcionários da prefeitura de São Cristóvão ameaçaram o Coordenador de Campanha de Adilson Júnior, Dilton Luiz, e um feirante.

O fato ocorreu na manhã deste sábado (24), na feira do Eduardo Gomes. De acordo com depoimentos recebidos, o fiscal se dirigiu ao feirante, de forma agressiva, a fim de retirá-lo do local, por estar vendendo DVD’s.

Ao ser questionado pelo trabalhador, o funcionário da prefeitura de São Cristóvão sacou a arma, apontando-a para o feirante.

Segundo Dilton, após ameaça ao feirante, ele também foi ameaçado.

“Ele [o fiscal] apontou a arma para o feirante e, não tendo nenhuma atitude, ele correu. Chegou o outro fiscal e disse que se eu gravasse, iria atrás de mim”, declarou.

O coordenador de campanha de Adilson já está procurando as medidas legais cabíveis e lamenta a situação.

“Atitudes como essa deixa o debate político enfraquecido. É triste ver como o grupo que se intitula ‘Turma do Bem’ , tem reagido de forma adversa ao que pregam, contrariando a ‘bondade’ e se apresentando como a ‘Turma do mau'”.

Assustada, uma consumidora que estava no local demonstrou indignação ao ocorrido.

“É um absurdo agir dessa forma. Esses aí, que estão no poder, já deixaram bem claro que é contra o povo e contra o trabalhador”, disse, referindo-se a atual gestão.

Por Luísa Passos