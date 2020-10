Márcio Macêdo assume compromisso com as mulheres de Aracaju

25/10/20 - 07:49:47

Petista assinou carta-compromisso com foco na implementação de políticas públicas para o público, fortalecendo o combate à violência contra a mulher e fomentando a equidade de gênero

Neste sábado, 24, o candidato a prefeito de Aracaju, Márcio Macêdo (PT), assinou uma carta-compromisso com as mulheres aracajuanas. O evento, organizado por diversas companheiras da coligação “Aracaju de Todos Nós”, teve foco na implementação de políticas públicas para o público, fortalecendo o combate à violência contra a mulher e fomentando a equidade de gênero.

Organizado pela Secretaria de Mulheres do Partido dos Trabalhadores, em consonância com as representantes do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) e Rede Sustentabilidade. No ato, além de Márcio ter assinado a carta-compromisso com as políticas públicas de mulheres, foi feita a apresentação das candidatas da coligação, do da Rede e do PT.

“Apresentamos, hoje, o compromisso de trabalhar a construção de relações igualitárias numa visão de cidadania, onde as demandas dos diversos setores excluídos estejam incorporadas num projeto global de igualdade. Evidenciando, assim, a diversidade que do ser mulher, a exemplo das negras, lésbicas, bissexuais, transexuais, quilombolas, de matriz africana, ciganas, jovens, idosas, profissionais do sexo. Com isso, entendemos que a participação popular, torna-se ainda mais relevante em um contexto de golpe e retrocessos, sendo um dos instrumentos para dar voz à resistência”, explicou a secretária de Mulheres do PT, Sissa Carvalho.

A candidata a vereadora pelo PT, Zenaide Sandres, afirmou, em nome das mulheres presentes, que o documento assinado reforça a confiança que o público tem com a caminhada de Márcio, ressaltando a certeza de que, com ele na prefeitura, as demandas de gênero serão atendidas. “Essa é a nossa carta-compromisso contigo, Márcio, pois, conhecendo você da forma que conhecemos, temos certeza que não poupará esforços para cumprir todas as demandas estabelecidas e aplicar, de fato, políticas públicas para todas nós”, disse.

Para a jornalista Lurian Lula da Silva, o ato foi importante, pois contribui positivamente com a relação que a candidatura de Márcio Macêdo e da professora Ana Lúcia vem construindo, não só com as mulheres ligadas às siglas partidárias, mas de Aracaju. “Num momento em que o país é governado por um homem misógino e machista, que identifica o nascimento de uma mulher como ‘fraquejada’, é muito significativo a abertura de diálogo e participação das mulheres no projeto do PT. Nós, mulheres, somos a força desse partido e estamos, aqui, com você”, afirmou.

Márcio, por sua vez, garantiu que, ao lado das mulheres, construirá uma Aracaju mais justa, mais igualitária. “Não pouparei esforços para cumprir as metas elaboradas nesta carta, pois entendo a necessidade de implementação de políticas públicas eficazes para as mulheres aracajuanas. Acredito que, juntos, com o diálogo, poderemos mudar o cenário que vivemos e, consequentemente, trazer a equidade em todos os sentidos para a nossa sociedade”, assegurou.

Da assessoria

Foto: Elder Gonçalves