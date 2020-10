PC apreende mais de 50 quilos de cocaína e material de campanha eleitoral em Aracaju

25/10/20 - 08:56:10

O Departamento de Narcóticos (Denarc) deflagrou operação policial na tarde da última sexta-feira (23), no bairro José Conrado de Araújo, de combate ao tráfico de drogas na capital sergipana.

Investigações iniciadas há poucos dias, após o recebimento de disque denúncia, 181, possibilitou a descoberta de uma residência utilizada para estocagem de grande quantidade de cocaína em Aracaju.

A moradia era usada para receber carregamentos de narcóticos de outros estados e, a partir daquele ponto, os entorpecentes eram distribuídos para traficantes da grande Aracaju.

No local, os policiais civis encontraram cerca de 50 quilos de cocaína, seis quilos e meio de maconha, seis balanças digitais usadas para pesagem dos entorpecentes, trinta e oito munições de diversos calibres, duzentos e cinquenta seringas intactas, uma pistola de airsoft, documentos e produtos provenientes de roubos.

Ainda foram apreendidos milhares santinhos de candidato a vereador da capital sergipana.

Os investigadores identificaram, em cada tablete de cocaína, uma imagem de bicicleta em baixo relevo, apontando uma possível marca.

As drogas apreendidas já foram examinadas pelo Núcleo de Inteligência e Apoio à Atividade Policial do Instituto de Identificação, na sede do Denarc.

O material encontrado será devidamente periciado pelos setores da Coordenadoria Geral de Perícias.

Estima-se que material ilícito apreendido com a operação do Denarc em cerca de R$ 1 milhão.

As investigações prosseguem para identificação de todos envolvidos. Toda e qualquer informação pode e deve ser repassada para o disque-denúncia, 181.

Informações e foto SSP