Vereador solicita instalação de redutores de velocidade para evitar acidentes

26/10/20 - 10:24:42

O vereador Heliomarto, o Abençoado, encaminhou oficio ao Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju, Renato Telles, solicitando que seja instalado placas de sinalização em algumas ruas de Aracaju.

A solicitação se refere à instalação de placa de sinalização vertical e a instalação de uma barreira física, que terá como principal objetivo evitar que veículos fiquem impedidos de circular na Rua D do Loteamento São Sebastião e que é uma localidade carente, onde os próprios moradores se reuniram para realizar o calçamento para que no futuro possa passar a pavimentação asfáltica.

No oficio, o vereador diz que muitos condutores por não conhecer o local acaba entrando nesta via, mesmo em velocidade moderada corre risco pois, de repente se deparar com uma vala e acabar se envolvendo em acidente.

Em sua justificativa, Heliomarto diz que “muitos condutores por não conhecer o local acaba entrando nesta via, mesmo em velocidade moderada corre risco pois, de repente se depara com uma vala de aproximadamente 12 metros de altura com um declive acentuado e pavimentação irregular as vezes os condutores não consegue fazer a manobra de ré e acabam caindo ou quando não ficam encalhado”.

Já no bairro Santa Maria, o vereador explicou que já encaminhou um oficio à SMTT, solicitando que seja instalado um redutor de velocidades na Avenida Canal, em frente à sede Associação Defensora dos Animais São Francisco (Adasa).

As informações passadas por populares ao vereador são de que vários gatos morrem atropelados, já que são animais felinos e não gostam de serem mantidos em locais fechados.

Por essa razão, o vereador informou que já fez a solicitação do redutor de velocidades.