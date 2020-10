2ª etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica inicia nesta segunda em Aracaju

26/10/20 - 08:00:03

A segunda etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica de cães e gatos inicia nesta segunda-feira (26) em Aracaju. A estimativa da Secretaria Municipal da Saúde é imunizar 39.750 animais até o dia 6 de novembro.

Podem ser imunizados cães e gatos a partir de três meses de idade. O tutor deve apresentar o cartão de vacina do animal. A ação vai das 8h às 16h, de 26 a 29 de outubro, exceto no dia 28, em virtude do feriado do servidor público.

Confira o cronograma:

26 de outubro

Inácio Barbosa: Praça do Conjunto Jardim Esperança;

Jabotiana: Praça da Igreja Católica (Conjunto Sol Nascente); UBS Manoel de Souza Pereira; Praça Izelete Azevedo Andrade (Conjunto Santa Lúcia); Rua Jasiel de Brito Cortez (próximo ao Cond. Recanto das Palmeiras até às 12h);

Grageru: UBS Dona Sinhazinha.

27 de outubro

Luzia: Panificação Cruzeiro (Avenida Nestor Sampaio); Praça Des. Carlos Vieira Sobral (Conjunto Jessé Pinto Freire); Associação de Moradores – Médice II);

Ponto Novo: UBS Max de Carvalho;

Castelo Branco: UBS Fernando Sampaio;

Costa e Silva: Praça da garagem da Emsurb.

29 de outubro

Bairro América: UBS Joaldo Barbosa; Praça Francklin Roosevelt; UBS Adel Nunes; Praça Ronaldo C. Barreto (Conjunto Tiradentes);

Siqueira Campos: Praça Dom José Thomaz; UBS Edézio Vieira de Melo; Garagem do Samu (Rua Sergipe).

30 de outubro

Bairro Getúlio Vargas: IFS (Avenida Gentil Tavares); Ceasa (Rua Riachão);

Suíssa: UBS Amélia Leite;

Cirurgia: Centro de Criatividade;

Santo Antônio: Igreja Santo Antônio; UBS Cândida Alves;

Industrial: UBS Dona Jovem.