Adilson Júnior quer investir na infraestrutura de São Cristóvão e revitalizar praças

26/10/20 - 06:12:02

O candidato a prefeito de São Cristóvão, Adilson Júnior (PSD) tem percorrido os bairros do município e observado de perto os problemas. A população tem reclamado muito da falta de infraestrutura na quarta cidade mais antiga do país. A arquitetura e monumentos precisam de cuidados e manutenção para preservá-los e garantir a segurança dos moradores. Praças, igrejas e museus necessitam de revitalização e boas condições para receber visitantes e emplacar o turismo religioso para aquecer a economia local.

Durante a última carreata, Adilson se comprometeu em dar atenção e investir na infraestrutura com a revitalização de praças e canteiros. “A cidade está abandonada e precisamos restaurar os espaços públicos que fazem parte da história de Sergipe e do Brasil. Vou revitalizar e urbanizar a Avenida Chesf e todo o canteiro central entre o Conjunto Eduardo Gomes e Lafaiete Coutinho. Queremos construir e fazer a urbanização do canteiro com ciclovias e calçadas para pedestres”, planeja.

Adilson Júnior revelou ainda que pretende construir o novo acesso a São Cristóvão ligando o Conjunto Marcelo Déda ao Santa Lúcia. “Vamos investir em obras estruturantes e inovadoras para que a população tenha qualidade de vida e que a cidade consiga receber turistas para aquecer a economia. O potencial turístico de São Cristóvão é grande mas pouco explorado, precisamos investir mais na cultura do turismo religioso, oferecendo um lugar digno e bem estruturado para que as pessoas visitem e fiquem com vontade de retornar”, explica.

Durante a carreata que percorreu diversas localidades do município, o candidato a prefeito adiantou ainda que pretende investir na modernização do Centro Comercial do Conjunto Eduardo Gomes. “Vamos dar ao Centro Comercial do Eduardo Gomes uma cara nova, com uma estrutura moderna, inovadora e que realmente atenda os anseios da população e consequentemente fomentar o crescimento do comércio local”.

Por Fredson Navarro

Foto assessoria