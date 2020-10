Aperipê FM anuncia mudança de frequência da rádio

Educação, cultura e sergipanidade. Em seus 25 anos de trajetória, a rádio Aperipê FM permitiu espaço de voz a quem mais importa: os sergipanos. A FM surgiu com o intuito de promover educação e cultura em sua programação e, agora, se prepara para entrar em nova fase com a mudança da frequência 104,9 para 106,1.

“Trata-se de um momento muito especial na história da radiodifusão e não teria data melhor que o 24 de outubro para anunciar as boas novas na Aperipê FM, já que o Dia da Sergipanidade propõe o entendimento e a valorização da nossa identidade”, enfatiza a presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê, Conceição Vieira.

De acordo com o diretor de Radiodifusão da Funcap, Chiquinho Ferreira, a FM é uma peça fundamental na manutenção da cultura e se fortalece com a transição. “A nova faixa é um grande avanço e a emissora continuará cumprindo seu papel na parte social, cultural e com muita informação, ou seja, Aperipê FM é essencial no fomento da cultura sergipana e estará sempre em sintonia com a população”, diz.

O diretor Operacional da Funcap, Jefferson Andrade, cita que a ação faz parte de um projeto iniciado em 2010. “Ao longo dos anos surgiram, na Grande Aracaju, rádios comunitárias ocasionando a redução de alcance da Rádio Aperipê. Pensando nisto, oficializamos uma solicitação no Ministério das Comunicações com o objetivo da mudança de classe da rádio, que também, gera o aumento da potência”, explica.

Satisfeito com os avanços, Léo Levi comemora. “Foi um trabalho em equipe envolvendo várias etapas e o projeto de fato se tornou real em 2020. A partir de então, somos 106.1”, conclui o coordenador de Radiodifusão da Fundação.

Fonte e foto assessoria