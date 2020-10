Apoiadores participam de mais um evento em apoio a Flávio Dias

26/10/20 - 06:19:45

Neste sábado (24), a coligação “Juntos, somos mais fortes!” promoveu um grande “buzinaço” saindo da sede do município de Telha em direção ao povoado São Pedro.

Centenas de apoiadores em motos e carros foram às ruas do município do Baixo São Francisco para demonstrar apoio ao candidato a prefeito Flávio Dias (PSD) e ao seu vice, Bidolo (PT).

Segundo os organizadores do buzinaço, mais uma vez as expectativas foram superadas. “Eu só tenho a agradecer a todos os amigos e apoiadores que mais uma vez marcaram presença com suas famílias em mais um evento da nossa coligação. É muito bom sentir de perto o carinho dessas pessoas que acreditam no trabalho que estamos realizando em Telha”.

Comitê Central 55

No sábado ainda, antes do buzinaço, foi realizada a inauguração do Comitê Central 55 da coligação, que fica na sede do Município.

Fonte e foto assessoria