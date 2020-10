Colégio Atheneu recebe a maior honraria do Poder Legislativo

26/10/20 - 16:26:23

A Medalha do Mérito Parlamentar foi entregue na manhã desta segunda-feira (26) ao Colégio Atheneu Sergipense em celebração ao 150º aniversário de fundação do mais tradicional e primeiro estabelecimento de Instrução Pública da Província de Sergipe. O deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo (MDB), foi o autor da propositura da homenagem.

A Medalha do Mérito Parlamentar é a maior honraria da Casa Legislativa, e destina-se a distinguir personalidades e instituições que prestaram relevantes serviços ao estado de Sergipe. A solenidade de entrega da medalha, que aconteceu no Gabinete da Presidência, contou com número restrito de participantes, obedecendo assim às normas sanitárias impostas pela Organização Mundial de Saúde(OMS) em decorrência da pandemia pela COVID-19.

O deputado estadual Zezinho Sobral (PODE) conduziu a cerimônia, representando o presidente do Poder Legislativo, Luciano Bispo. O parlamentar frisou que a Alese cumpre o seu papel em reconhecer o colégio Atheneu como referência na educação pública de Sergipe. Zezinho destacou ainda que grandes personalidades que contribuíram e contribuem para o desenvolvimento do nosso estado foram alunos dessa importante escola pública que se estabelece em Sergipe como referência de qualidade de ensino até os dias de hoje.

“É com todas às honrarias necessárias que a Assembleia, apesar desse momento de pandemia, presta homenagem ao Colégio Atheneu, a fim de que fique registrado na história o agradecimento do povo sergipano a todos aqueles que compõe o Atheneu, funcionários, professores e alunos, todos esses construíram essa bela história de educação no estado e Sergipe”, salientou Zezinho.

O secretário de Estado da Educação (SEDUC), Josué Subrinho, também participou da solenidade. O gestor público declarou que o Colégio Atheneu, hoje chamado de Centro de Excelência Atheneu Sergipense, se destacou ao longo dos anos pela qualidade de ensino pública. “Estamos muito orgulhos, especialmente nesse ano do sesquicentenário da unidade escolar mais tradicional do estado de Sergipe, quando o Colégio Atheneu se destaca no resultado da avaliação nacional”, comemora.

A instituição de ensino escolar ainda hoje é referência em educação no país, ofertando o Ensino Médio em Tempo Integral – Escola Educa Mais, e ficou conhecida por formar grandes personalidades de Sergipe. É considerada um reduto de intelectuais, confundindo-se a história da Educação com a própria história e crescimento do Estado.

O diretor da unidade escolar, Daniel Lemos, conta que nesses 150 anos o Atheneu prestou um trabalho ininterrupto ao estado, e destacou um pouco da trajetória da unidade escolar. “Lembrando que em 1940, o colégio foi a única instituição do estado. Neste ano de 2020 obtivemos a nota 5.0 da avaliação nacional. Uma escola que na última edição do Enem, e na seleção da Universidade Federal de Sergipe, conseguiu mais de 120 alunos aprovados, sendo 15 desses nos primeiros lugares. O colégio Atheneu nasceu para ser um farol para a educação, e vimos um trabalho muito abnegado dos professores para isso. O Atheneu consegue ser uma escola pública com resultados invejáveis para toda a nação”, frisa.

A diretora do Centro de Educação e Memória do Atheneu Sergipense (Cemas), professora Eva Siqueira, entidade responsável por abrigar acervo histórico do Centro de Excelência Atheneu Sergipense, também participou da solenidade e destacou a importância da memória do Colégio Atheneu.

“O memorial traz documentos importantes da vida da instituição. Guardamos a história do sesquicentenário do Atheneu Sergipense desde a implantação da escola aqui em Aracaju. Protegemos documentos de 1948 até 1970. É uma riquíssima documentação e que vale a pena conhecer”, convidou a diretora.

Dispositivo

Além do deputado Zezinho Sobral, participaram da solenidade de entrega da Medalha de Mérito Parlamentar ao Colégio Atheneu Sergipense, o vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (IHGSE) Igor Leonardo Morais Albuquerque; o secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, Josué Modesto dos Passos Subrinho; o superintendente Executivo da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, José Ricardo de Santana; o diretora da Diretoria de Educação de Aracaju (DEA), Maria Gilvânia Guimarães; a coordenadora do Núcleo de Gestão em Tempo Integral (NGETI), Emanoela Gonçalves Ramos; o diretor do Centro de Excelência Atheneu Sergipense, Daniel Mauro Souza Lemos, o coordenador do Colégio Atheneu Sergipense, Bergson Santos Oliveira; o coordenador Administrativo e Financeiro do Colégio Atheneu Sergipense, Marcus Vinicius Andrade Côrtes, o secretário Escolar do Colégio Atheneu Sergipense, Luiz Gustavo da Silva Bispo Andrade e a coordenadora do Centro de Educação e Memória do Atheneu Sergipense (CEMAS), Eva Maria Siqueira Alves

Foto: Joel Luiz

Por Stephanie Macêdo