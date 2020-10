Defesa Civil de Aracaju emite um alerta para ventos fortes

26/10/20 - 13:16:35

A Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), por meio da Defesa Civil de Aracaju, emitiu alerta, através do serviço SMS-40199-, para informar à população sobre indicativo de ventos fortes, no litoral de Aracaju, até o dia 27 de outubro.

O coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado, aponta possíveis riscos que podem ser ocasionados pelo fenômeno. “Pedimos atenção para a possibilidade de queda de árvores, placas de publicidade, além de riscos para destelhamentos. Caso seja identificada situação de anormalidade, orientamos que a população acione a Defesa Civil através do número emergencial 199”, alertou.

A medida foi adotada com base em nota divulgada no domingo, 25, pela Marinha do Brasil, através da Diretoria de Hidrografia e Navegação.

De acordo com a nota, a intensificação do gradiente de pressão pode provocar ventos de direção Nordeste a Norte, com intensidade de até 60 km/h (33 nós), na faixa litorânea dos estados da Bahia, ao norte de Belmonte, de Sergipe e de Alagoas.

As equipes da Prefeitura de Aracaju permanecerão em atenção às necessidades que possam surgir.

Para mais informações: Morgana Barbosa (assessora da Semdec) 99644-1917