Dr Roberto de Cedro condenado por fraudar licitação de ônibus

26/10/20 - 17:58:05

O ex-prefeito de Cedro de São João, José Roberto Lima Santos, que concorre ao cargo de prefeito esse ano pelo MDB, foi condenado em uma ação civil pública pelo crime de improbidade administrativa.

Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público e acatada pela Justiça, Dr Roberto é responsabilizado por desviar recursos públicos na compra de um ônibus destinado ao transporte escolar durante sua gestão, no ano de 1995.

Segundo as investigações, o gestor arquitetou um processo licitatório fraudulento com o objetivo de legalizar a compra do veículo, sendo que a montagem da licitação contemplou a empresa MARVEL LTDA, cujo capital social era zero.

Em sua decisão, o juiz à época Diógenes Barreto afirma que o então prefeito “dilapidou escancaradamente o erário público municipal, sem a menor cerimônia, praticando um verdadeiro arrastão no patrimônio público.”

Reforça o magistrado que essa apropriação de verbas públicas, “deixou a população ainda mais carente dos serviços básicos, como a educação, saúde e saneamento”. Na época, Dr Roberto foi condenado a devolver a quantia de R$ 176.150,47, além de multa imposta e da suspensão dos direitos políticos por oito anos.