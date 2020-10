Edvaldo vai construir mais de 1.500 casas e garantir regularização fundiária

26/10/20 - 05:55:29

Responsável pelos maiores programas de habitação popular do município de Aracaju, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) destaca, no programa de governo de sua candidatura à reeleição, o compromisso que assume de avançar na regularização fundiária e na urbanização de ocupações irregulares e de construir novos residenciais.

Com recursos assegurados para executar a construção das 1.102 casas do Residencial Mangabeiras, Edvaldo se compromete ainda a construir “um grande conjunto residencial no bairro Lamarão, com 488 unidades habitacionais, utilizando o financiamento que já captamos junto ao BID”, ressalta o gestor.

Somente com os novos residenciais, destaca o prefeito, serão beneficiadas diretamente mais de 1.500 famílias aracajuanas. “E vamos contemplar com a regularização fundiária outras do Coqueiral, Coroa do Meio, Pantanal, Joel Nascimento e Santa Maria”, pontua o candidato à reeleição.

“A retirada das famílias da Ocupação das Mangabeiras e a conquista de mais de R$ 100 milhões para a construção das 1.102 casas naquela região eram duas das minhas principais metas neste mandato. Consegui cumprir e isso enche o meu coração de felicidade”, afirma Edvaldo.

Mais do que moradias, explica o prefeito, “a nossa atuação nas Mangabeiras é exemplo do nosso cuidado com os aracajuanos que mais precisam, é o nosso olhar atento às pessoas, aos seus anseios e sonhos, e é assim que construímos o futuro”.

Foi Edvaldo quem assegurou casa própria para mais de 6 mil famílias, em Aracaju, sendo mais de 2 mil delas residentes atualmente do bairro 17 de Março, empreendimento habitacional idealizado e construído por ele entre 2008 e 2012. Na atual gestão, Edvaldo fez a entrega do Residencial Vida Nova, para 460 famílias, além de beneficiar, mensalmente, com o auxílio-moradia, mais de 2.300 famílias.

“É hora de avançar ainda mais. No Lamarão, onde edificaremos quase 500 novas casas, vamos construir um bairro de verdade, com praças e com um mercado para gerar renda para a comunidade, além de uma unidade de proteção ambiental do Manguezal”, afirmou.

Edvaldo destaca ainda, no seu programa de governo, o projeto de construção de dois novos conjuntos habitacionais – um nas Malvinas e outro na região ao antigo matadouro, no bairro Olaria – e a requalificação urbana do Recanto da Paz, no bairro Aeroporto, que inclui drenagem, esgotamento sanitário e pavimentação de ruas.

“Todos esses compromissos que assumo perante os aracajuanos, juntamente com a minha candidata à vice, a delegada Katarina Feitoza, são propostas cuja viabilidade tornamos possível a partir do trabalho que executamos, nos últimos três anos e nove meses, de reorganização das finanças municipais”, enfatiza o prefeito.

Atualmente, frisa Edvaldo, Aracaju ostenta o selo de bom pagador para ante instituições de crédito nacionais e internacionais e figura entre as capitais do país que mais realiza investimento público. “É por isso que não podemos descontinuar esse trabalho. Criamos as bases necessárias para fazer a cidade avançar ainda mais, de forma planejada e sustentável, pensando nas próximas gerações”, declarou.

Por Valter Lima

Foto: Ana Lícia Menezes