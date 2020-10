EM NOTA, PSDB REPUDIA ATAQUE DE EDVALDO NOGUEIRA A CARLOS MAGALHÃES, O MAGÁ

26/10/20 - 08:34:42

O PSDB Sergipe repudia veementemente o ataque do candidato Edvaldo Nogueira, em seu programa eleitoral, ao radialista Carlos Magalhães, o Magá, candidato a vereador. Edvaldo desrespeitou a história de Magá, um homem de bem, íntegro, respeitado e querido por todos. O partido se solidariza com Magá e se coloca à disposição para o que for preciso. É lamentável a atitude do prefeito que, com tal postura, demonstra que é capaz de fazer qualquer coisa pelo poder, inclusive tentar macular a imagem de pais de família sérios, honrados e honestos.

Assessoria do PSDB Sergipe