Encontro discute o novo RH pós Covid19; O evento reúne profissionais de RH, gestores e líderes

26/10/20 - 10:06:19

A UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju realiza, no próximo dia 31, às 9h, o Encontro com RH. O evento online, voltado para os profissionais de recursos humanos, gestores e líderes das empresas trás o tema: Novo RH Pós Covid19.

A analista de Carreiras da UNINASSAU, Rayane Brito, explica que o objetivo do evento é discutir o perfil do novo RH pós pandemia, visando criar relacionamento com as empresas para estreitar os laços, ofertar qualificação e firmar novas parcerias, dentro dessa nova realidade. Ela ressalta que a UNINASSAU se empenha na troca de experiências para promover o desenvolvimento de todos.

Rayane observa que o encontro pretende, ainda, promover o networking e o compartilhamento de experiências entre os participantes para gerar conhecimento, qualificação e aperfeiçoamento de quem já trabalha na área. A a analista ressalta que a UNINASSAU oferta, não só formação de nível superior, mas também a possibilidade dos estudantes e da sociedade participar de eventos informativos e de responsabilidade social, por meio de ações que apresentam um novo RH pós Covid19.

“Estamos trazendo o coach Manoel Belchior, que faz parte do Programa de Desenvolvimento de Liderança e Sucessores do Ministério Público Federal de Sergipe e já é nosso parceiro, para palestrar e apresentar esse novo cenário do RH pós pandemia”, informa a profissional.

Mudança

Para Manoel Belchior, que trabalha há 30 anos com gestão de pessoas, o profissional de RH precisa se sentir como um instrumento de mudança e de progresso dentro do ambiente de trabalho. “Tenho observado que as empresas preocupadas com a gestão de pessoas, têm se saído melhor na pandemia”, atenta o Coach.

Para participar, é necessário se inscrever antecipadamente por meio do site extensao.uninassau.edu.br .

Por Suzy Guimarães