Fecomércio empossa nova coordenadora da Câmara da Mulher

26/10/20 - 13:46:26

Foi empossada a nova coordenadora da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios (CMEG) do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac de Sergipe. A empresária do ramo de eventos, Angélica Fonseca, assumiu a coordenação, substituindo a empresária Gizelma Lima, que esteve por quatro anos à frente da Câmara Empresarial.

A transmissão de cargo aconteceu com a presença das participantes da câmara, em seus setores representados. Na ocasião, Gizelma Lima recebeu uma placa em homenagem pelos serviços prestados em favor do empreendedorismo feminino sergipano, por sua atuação na coordenação da CMEG. A placa foi entregue pela diretora do Departamento Regional do Sesc, Aparecida Farias. Em seguida o cargo foi transmitido para a nova coordenadora. Angélica Fonseca destacou que aceitou o desafio por compreender que este é um bom momento para se empenhar no desenvolvimento de um melhor ambiente de negócios para as mulheres sergipanas.

“Estou muito feliz em assumir a coordenação da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios. Compreendi as demandas e sei quais desafios terei que enfrentar para fazer um ambiente de negócios ainda melhor para as mulheres, fortalecendo o empreendedorismo feminino. Tenho algumas ideias em mente para colocar em prática e estimular o mercado local a abraçar ainda mais as mulheres no mundo dos negócios”, comentou Angélica.

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, parabenizou Angélica pela assunção ao cargo, lembrando que ela tem uma história no mercado sergipano, marcada por muito trabalho e é uma das maiores referências em empreendedorismo no estado.

“Angélica fará um grande trabalho na coordenação da Câmara da Mulher, tenho certeza disso. É uma pessoa que tem mais de 30 anos de atividade como empreendedora e conhece bem os detalhes do mercado de Sergipe, sendo uma grande referência para as mulheres que buscam se inserir no mundo dos negócios. E devemos lembrar que o empreendedorismo feminino é muito importante para Sergipe, haja vista que mais da metade das empresas do estado são comandadas por mulheres. Este é um momento de muita alegria para a Fecomércio”, afirmou Laércio Oliveira.

Fonte e foto assessoria