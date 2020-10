“GORDINHO DO POVO” PERDE PRAZO E NÃO SERÁ CANDIDATO A VEREADOR EM ARACAJU

26/10/20 - 10:57:55

Um dos maiores “Blogueiros” da atualidade em Sergipe, Lenilson de Oliveira Melo, se filiou ao “Movimento 65” para disputar uma das 24 vagas na Câmara Municipal de Aracaju, porém, após perder o prazo junto ao TRE/SE para registro de sua candidatura não poderá disputar e eleição.

A informações foi passada pelo próprio Gordinho, que aproveitou para explocar a situação, afirmando que a perca do prazo teria sido de responsabilidade de seu advogado, que teria perdido o prazo.

Ele conta que três dias antes do último dia para o registro, ele teria conversado com seu advogado particular e que tinha recebido dele a informação de que estava “tudo bem” mas que o registro acabou na acontecendo. Com isso, nova dificuldade é criada para o PCdoB.

Por conta disso, Gordinho informou que poderá deixar o PCdoB e que poderá escolher outra agremiação, mas que porém, mantém o seu apoio à reeleição de Edvaldo Nogueira.