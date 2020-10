GOVERNO DO ESTADO MANTÉM PONTO FACULTATIVO NESTA QUARTA-FE9RA, DIA 28

26/10/20 - 09:40:41

Serviços emergenciais, como Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, polícias Militar e Civil, Samu 192 Sergipe, hospitais e demais unidades de saúde de urgência funcionarão normalmente

O Governo do Estado informa que está mantido o ponto facultativo em todas as repartições e órgãos estaduais da administração direta e indireta nesta quarta-feira (28), devido ao Dia do Servidor Público. O ponto facultativo foi estabelecido conforme o Decreto Nº 40.498, de 19 de dezembro de 2019. Na quinta (29) e sexta-feira (30), as atividades funcionarão regularmente.

Os serviços emergenciais do Estado, como Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, polícias Militar e Civil, Samu 192 Sergipe, hospitais e demais unidades de saúde de urgência funcionarão normalmente e estarão de plantão para atender as demandas da população.