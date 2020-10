Governo do estado publica protocolo para o retorno aos estágios em unidades de saúde

26/10/20 - 08:11:48

Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (26), a autorização do Governo de Sergipe para retomada das atividades práticas de estágios educacionais para a graduação e pós-graduação em unidades de saúde pública e privada.

As atividades estão liberadas a partir de hoje no estado. Segundo o documento, o funcionamento poderá ocorrer todos os dias, em horários a serem definidos conforme a natureza do curso e da unidade de saúde.

Na publicação, o Governo orienta o cumprimento de todos os protocolos sanitários de proteção ao novo coronavírus e informa e o descumprimento deles implicará na abertura de procedimento administrativo sanitário.

Veja outras obrigações da instituição de ensino:

Pessoas com temperatura acima de 37,5º ou sintomas sugestivos de Covid-19 não devem ter acesso ao local;

Todos os estagiários devem usar máscaras cirúrgicas ou PFF2/N95;

Ofertar treinamento em relação às normas de biossegurança, paramentação e desparamentação;

Informar imediatamente à diretoria da unidade cooperada os casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 envolvendo alunos e professores.