Hospital São José em Aracaju suspende os atendimentos ambulatoriais para rede pública

26/10/20 - 17:00:11

Os atendimentos ambulatoriais da rede pública estão suspensos no Hospital São José, em Aracaju. A informação foi divulgada, nesta segunda-feira (26), pela gestão da unidade de saúde.

O coordenador administrativo, Fúlvio Leite, explicou que a unidade de saúde recebe verba da União, do Estado e do Munícipio, mas a fonte pagadora é a SMS. O débito, dos três entes, soma mais de R$ 4,3 milhões. Ainda de acordo com ele, apesar de um pagamento realizado na última sexta-feira (23), o valor ainda não é suficiente para o pagamento dos serviços atrasados.

A Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju informou que o contrato de prestação de serviço com o hospital São José envolve várias notas fiscais, referentes a cada fonte de recurso. Disse ainda, que o repasse da verba estadual para a Secretaria Municipal foi realizado semana passada e, nesta segunda-feira, a secretaria realizou o pagamento.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que não tem contrato com o Hospital São José e que na semana passada fez o repasse de R$ 323.803,49 para a SMS.

Ainda há algumas notas que se encontram em processo de pagamento, que decorrem de remanejamento de recursos por causa das ações que envolvem o combate a Covid-19. Porém, a secretaria está na expectativa de pagar todas as notas no decorrer dessa semana.