MS ABRE CONSULTA PÚBLICA SOBRE DIRETRIZES PARA ESCLEROSE MÚLTIPLA

O Ministério da Saúde inicia amanhã (27) a consulta pública que buscará contribuições para a proposta de atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Esclerose Múltipla, conforme publicado no Diário Oficial da União de hoje (26).

A consulta ficará aberta pelo prazo de 20 dias. De acordo com a pasta, as contribuições a serem apresentadas deverão estar “devidamente fundamentadas”. A documentação relativa à consulta e o endereço para envio de contribuições estão à disposição dos interessados no endereço eletrônicohttp://conitec.gov.br/consultas-publicas.