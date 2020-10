Natal Iluminado começará dia 30 de outubro com acendimento das luzes

26/10/20 - 15:03:56

Natal Iluminado começará dia 30 de outubro com acendimento das luzes

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, e o pelo prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, lançaram a quarta edição do projeto Natal Iluminado, que terá suas luzes acesas no Centro Comercial de Aracaju e Rotatória das Palmeiras, na avenida Beira-Mar, no dia 30 de outubro, às 18h.

O lançamento oficial aconteceu na Prefeitura de Aracaju, no dia 19/10 e contou com a presença de vereadores, secretários, empresários e diretores do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, que conheceram a planificação da decoração que será implantada pela Fecomércio no Centro de Aracaju e Rotatória das Palmeiras, na interseção entre os dois maiores shoppings centers da cidade. O presidente do Sistema, Laércio Oliveira, valorizou a iniciativa e disse que neste ano, para evitar aglomerações, o projeto terá uma configuração diferente, que para evitar aglomeração de pessoas, será em decoração suspensa no centro, adornos e a árvore natalina na rotatória.

“A quarta edição do Natal Iluminado chega em um desenho novo, um formato diferente, em função do que estamos vivendo, mas sem perder o encanto. Esse é um momento em que fizemos uma somação de forças, mais uma vez, e conseguimos espalhar as luzes pelo Centro Comercial e Rotatória das Palmeiras. A Fecomércio vai continuar fazendo o seu papel. Principalmente, de estimular o comércio, estimular a população a comprar no comércio do Centro da Cidade. Essa junção de ações vai, certamente, trazer dias melhores para nosso empresariado. A esperança nos inspira”, afirmou Laércio.

O presidente da Emsurb, Luiz Roberto de Santana, falou sobre a importância do Natal Iluminado para o povo de Aracaju e agradeceu a parceria entre prefeitura e Fecomércio para a realização da decoração especial de Natal deste ano, que em tempos de pandemia, não poderá promover aglomerações.

“A parceria com a Fecomércio é fundamental para a Prefeitura de Aracaju. Porque, se não fosse a Fecomércio, isso não estaria acontecendo. A receptividade que o Natal Iluminado teve ao longo dos últimos três anos foi importante, e tenho certeza que terá a mesma receptividade nessa quarta edição”, comentou.

Com a ausência das luzes na praça Fausto Cardoso, foi pensada uma decoração que contemplasse os principais pontos de frequência de consumidores no Centro de Aracaju. A decoração será completamente suspensa, percorrendo os calçadões das ruas João Pessoa, Laranjeiras e São Cristóvão, além das ruas Itabaianinha, Geru e José do Prado Franco, se estendendo até o mercado Thales Ferraz. A decoração do Natal Iluminado será visível não somente à noite, mas durante o dia também. Serão confeccionadas peças pela empresa Lumibrasil, que atenderão esse objetivo de formar uma decoração diuturna. Os lojistas se comprometeram em decorar suas lojas, para elevar a harmonização das luzes. Com isso, todo o Centro de Aracaju será iluminado na parceria entre os empresários e a Fecomércio.

O coordenador do Natal Iluminado, Alex Garcez, destacou que o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac fez o melhor trabalho possível para poder manter a tradição estabelecida no Centro Comercial, colocando a decoração, mesmo em tempos de pandemia, para atender aos lojistas e consumidores.

“Temos que levar a esperança, o sentimento de renovação para todos os empresários, do Centro da Cidade, consumidores do Centro e todo o aracajuano e sergipano que terá uma decoração no Centro e na Rotatória das Palmeiras. O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac está trazendo isso para renovar a esperança nas pessoas, com luzes e muita alegria nesse tempo de pandemia”, disse o coordenador.

Fonte e foto assessoria