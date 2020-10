Coligação de Fábio entrou com representação na justiça eleitora e impede divulgação de pesquisa

26/10/20 - 22:18:33

A mentira e o FAKE NEWS têm sido a tônica da oposição de Nossa Senhora do Socorro. De forma descarada e desavergonhada, um apoiador do candidato Fábio Henrique, do PDT, está postando nas redes sociais que foi a coligação do Padre INALDO que entrou na justiça para impedir a divulgação de uma pesquisa do Dataform, pela TV Atalaia.

Na verdade como mostra o documento em anexo, foi a colocação de Fábio que acionou a justiça eleitoral, para impedir a referida divulgação. A assessoria do prefeito informa que nem tinha conhecimento desta pesquisa e muito menos da data que a mesma seria divulgada. Acrescenta que as manifestações populares deixam o candidato tranquilo e ciente da sua vitória.

“Socorro não quer voltar ao tempo da rosquinha com água na merenda escolar, dos postos e escolas abandonadas, da irresponsabilidade com o dinheiro público, da mentira e da enganação. Portanto, não existe motivo para impedir a divulgação de pesquisa. Quem tem medo é candidato que enganou a população pobre de Socorro”, disse a assessoria do prefeito Padre INALDO.

Da assessoria