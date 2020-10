OPERAÇÃO ARGONAUTAS: POLÍCIA CIVIL PRENDE SEIS HOMENS EM CAMPO DO BRITO

26/10/20 - 09:06:38

Equipes da Polícia Civil de Campo do Brito deflagraram a Operação Argonautas, que resultou na prisão de seis envolvidos nas práticas de associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Na ação policial, realizada durante a noite do sábado, 24, foram apreendidos armamentos, munições, simulacro de arma de fogo, carregadores de pistola, além de um veículo.

A operação foi deflagrada pelas Delegacias de Campo do Brito, Macambira e São Domingos. De acordo com o delegado Wilkson Vasco, a investigação descobriu que a associação criminosa estava em Campo do Brito, no bairro Mutirão. Há 15 dias, a Polícia Civil vinha recebendo denúncias anônimas de que seis homens estavam aterrorizando os moradores das cidades.

A ação policial foi nomeada de Argonautas em alusão ao nome do veículo utilizado pelo grupo criminoso. O nome Argo também remete ao mito grego de Jasão e aos Argonautas, que viajavam a bordo da nau Argo, construída pelo semideus Argos, sob orientação da deusa Atena. Depois de cumprida sua missão, Argo foi consagrado a Poseidon e se transformou na Constelação de Argo.

A operação resultou ainda na apreensão de uma pistola .380, com um carregador; uma pistola .40, com dois carregadores; um revólver .38; 21 munições de .40; 13 munições de .380; seis munições de .38; três balaclavas; dois coldres de arma de fogo; uma algema; três celulares; além do veículo. As diligências investigativas prosseguem a fim de identificar mais coautores e crimes da associação.

Informações e foto SSP