PM PRENDE CADEIRANTE SUSPEITO POR TRÁFICO DE DROGAS EM SOCORRO

26/10/20 - 14:33:17

O Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) efetuou, no último sábado, 25, em local próximo à orlinha do São Brás, em Nossa Senhora do Socorro, a prisão de um suspeito de 27 anos, cadeirante, que estava com 56 trouxas e mais 260 gramas divididos em pacotes médios de maconha, 27 invólucros de cocaína, um celular e uma folha com anotações.

Militares do BPRp realizavam rondas pelo município de Nossa Senhora do Socorro, avistaram, no Conjunto São Brás, um indivíduo, cadeirante, que, quando notou a presença policial, arremessou uma bolsa de cor cinza.

Diante da situação, os militares fizeram uma aproximação e encontraram na bolsa arremessada papelotes de maconha e de cocaína. Com o suspeito de 27 anos foram encontrados mais entorpecentes, um celular, papel com anotações e um cartão de crédito.

Foram apreendidos no total 56 trouxas e mais 260 gramas divididos em pacotes médios de maconha, 27 invólucros de cocaína, um celular e uma folha com anotações.

O caso foi encaminhado à Central de de Flagrantes e apresentado por meio de Relatório de Ocorrência Policial.

Informações e foto SSP