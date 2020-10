PC PRENDE EM FLAGRANTE TRIO INVESTIGADO POR ROUBO DE VEÍCULOS NA CAPITAL

26/10/20 - 14:43:06

Equipes da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) prenderam em flagrante Magno Walbert Sampaio Santos, Helder Gabriel Menezes de Gois e Geovane Conceição do Lírio. Eles foram detidos na Grande Aracaju. Com o grupo, foram apreendidos dois veículos roubados e uma arma de fogo.

Segundo o delegado Kassio Viana, logo após o roubo de um veículo de modelo HB20, no bairro Suissa, e com início imediato das investigações, os policiais diligenciaram na busca das imagens e, ao analisarem o modus operandi e as características físicas, os investigadores verificaram convergência com alguns suspeitos previamente investigados pela unidade policial.

“Os suspeitos foram localizados e presos com dois veículos roubados, dentre eles o HB20, uma arma de fogo e pertences da vítima do dia anterior. A ação imediata da equipe de policiais civis foi essencial na recuperação dos bens das vítimas e prisão dos autores do roubo”, destacou o delegado.

Após a prisão, Helder e Magno confessaram a prática criminosa e foram reconhecidos pelas vítimas. Helder encontrava-se foragido. Contra ele, já existia uma mandado de prisão em aberto pelo roubo de um veículo no ano passado, no bairro Jardins. A decisão judicial é decorrente de investigações da DRFV.

O inquérito policial será concluído e encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. A Polícia Civil também ressalta a importância das informações e denúncias repassadas pela população, através do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.

Informações e foto SSP