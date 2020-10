São Conrado e Orlando Dantas recepcionam Danielle Garcia

26/10/20 - 05:54:09

Neste sábado, 24, a candidata a prefeita de Aracaju, a delegada Danielle Garcia 23 (Cidadania), e o candidato a vice-prefeito, Valadares Filho (PSB), promoveram mais uma mini carreata, desta vez no Conjunto Orlando Dantas e no bairro São Conrado, na Zona Sul.

A candidata lamentou a situação das praças locais e se comprometeu em mudar essa realidade. “Estão abandonadas e carentes de manutenção. Mas nós vamos revitalizar esses espaços. Além disso, promover eventos culturais e esportivos para atrair a população e estimular a convivência”, ressaltou.

Danielle destacou suas propostas para o desenvolvimento econômico, especialmente em relação aos bairros. “Estimular a geração de negócios locais, através da conscientização da população na compra de produtos e serviços produzidos e comercializados localmente”, detalhou.

Além disso, a candidata disse que vai promover a qualificação e capacitação de mão de obra para a geração de emprego. “Visando atender a demanda do mercado em geral e elevando os índices de empregabilidade. Vamos apostar no potencial do nosso povo em gerar riqueza, pois acreditamos nos aracajuanos e na força de seu trabalho criativo e inovador”, salientou.

Por Ascom/Danielle Garcia