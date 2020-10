SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA PRESTARÁ CONTAS NA ALESE NO PRÓXIMO DIA 3

26/10/20 - 16:17:37

A agenda dos trabalhos realizados durante a o período de 26 de outubro a 3 de novembro de 2020, na Assembleia Legislativa de Sergipe, iniciou nesta segunda-feira às 10h30 com a Outorga da Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar ao Colégio Atheneu Sergipense, em comemoração aos 150 anos de fundação da instituição de ensino. Na terça-feira, 3, o secretário de Estado da Fazenda, Marco Antônio Queiroz, fará uma explanação aos deputados quanto aos números relacionados ao segundo quadrimestre de 2020.

A prestação de contas do secretário da Fazenda atende ao dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) com a finalidade de demonstrar os resultados obtidos pelos poderes Executivos, Judiciário e Legislativo, além das receitas e despesas, a exemplo de como foram consumidas.

O titular da Sefaz informará ainda aos parlamentares, o impacto do controle nas contas públicas através do Governo do Estado; os números da receita previdenciária e todos os indicadores necessários para os entes federativos estarem adequados à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Visitas

Para esta terça-feira, 27, está marcada uma reunião a partir das 9h30 no gabinete da Presidência com o comandante da Polícia Militar de Sergipe, coronel Marcony Cabral, representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL de Itabaiana) e Serviço Social da Indústria (SESI).

Na quinta-feira, 29, o diretor de Comunicação da Alese, Irineu Fontes e o subsecretário geral da Mesa Diretora, Igor Albuquerque, receberão o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (secção Sergipe), Inácio Krauss na sala da presidência.

Em seguida, haverá a visita do defensor público geral, Dr. José Leó de Carvalho Neto ao presidente Luciano Bispo.

Plano de Desenvolvimento

Na sexta-feira, 30, está agendada a apresentação seguida de debate e esclarecimentos, do projeto iniciado pela Assembleia Legislativa de Sergipe com a Fundação Dom Cabral para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Sergipe.

O evento será realizado das 14h30 às 16h30 no formato on-line através da ferramenta Zoom.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza