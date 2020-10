ITABAIANA VENCE O TIME DE VITÓRIA DA CONQUISTA POR 3 A 2 E RETORNA AO G4

27/10/20 - 05:23:06

O Itabaiana precisava vencer o Vitória da Conquista para voltar a G4 do Grupo A 4 do Brasileiro da Série D. E o time sergipano começou o jogo muito mal. Virou para os segundo tempo perdendo de 2×0. Para muitos torcedores ali morriam asa esperanças de classificação. O time serrano que fez um péssimo primeiro tempo voltou para a segunda fase com outra cara, outro posicionamento dentro das quatro linhas e conseguiu virar o jogo para 3×2, resultado que o recoloca no grupo de classificação.

Méritos para o técnico Jaedson Marcelino que mexeu bem na equipe. Ele colocou Fagner no lugar de Caetano e trouxe William da meia direita para a ala esquerda e o time do Itabaiana deslanchou em campo. O Vitória sumiu, dormiu em cima da vantagem e desapareceu na segunda fase.

Os gols da partida foram marcados por Tiago Santos (de pênalti), Fagner e Batatinha, para o Itabaiana. Lucas e Kleber marcaram para o ECPP Vitória da Conquista. Com essa vitória o Itabaiana vai a 14 pontos é o quarto colocado do grupo com a mesma pontuação do Vitória, que é o terceiro pelo maior número de vitorias (4×3). A liderança do grupo está com o ABC com 16 pontos e o Central é o vice líder com 15 pontos ganhos. Na próxima rodada o Itabaiana faz o clássico local contra o Freipaulistano. Partida acontece domingo às 16h00 no Titão em Frei Paulo.

Desorientado – Foi um jogo de dois tempos distintos. No primeiro tempo, o Itabaiana perdido em campo, contra uma equipe bem postada, que sabia o que queria, tanto que fez os dois gols. No segundo tempo o Itabaiana voltou com uma nova atitude. Fez primeiro gol, empatou o jogo e virou jogando o fino da bola. E poderia até aumentar a vantagem não fosse as boas defesas do goleiro Neto, do time baiano.

Os gols- Aos 11 minutos do primeiro tempo Lucas soltou uma bomba para abrir o placar para o Vitória da Conquista. A equipe baiana avançou mais ao ataque e aos 29 fez o segundo. Marcus foi até a linha de fundo e cruzou para Kleber ampliar. Nessa fase, a única oportunidade de gol do Itabaiana foi aos 46 minutos, quando Batatinha acertou o travessão com um chute de fora da área.

Aí veio o segundo tempo e um novo Itabaiana em campo. O primeiro gol foi de Tiago Santos, cobrando pênalti aos 11 minutos. O gol motivou os tricolores e aos 21’, Ila cruzou para a área. Fagner cabeceou entre os dois zagueiros e empatou o jogo. O empate animou ainda mais o Itabaiana.

Aos 29, veio o gol da virada. Batatinha entrou pela esquerda e chutou forte sem defesa para o goleiro do Vitória. Festa Tricolor, com a virada do placar.

Fonte FSF

Foto: Wendel Rezende