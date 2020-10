Acadêmico de Medicina de Sergipe é aprovado para estágio no Hospital Oswaldo Cruz, em SP

27/10/20 - 08:09:11

No terceiro ano do ensino médio, muitas pessoas já estão decididas sobre qual curso vão prestar vestibular, mas para Lindemberg Albuquerque foi diferente. Somente nos 45 minutos do segundo tempo uma, entre as opções, Engenharia de Petróleo e Medicina, foi anunciada.

“Pensei bastante antes de escolher o que fazer. Com minha mãe, despertei, desde pequeno, o sentimento de empatia. Então queria fazer algo em que pudesse ajudar as pessoas. Com meu pai, herdei o sentimento de liderança, logo queria fazer algo em que eu pudesse trabalhar essa característica. Juntei toda essa bagagem e escolhi a Medicina”, revela.

Hoje, cursando o 10o período, e prestes a dar um salto em sua formação, Lindemberg revela que, por três vezes, tentou entrar para a carreira acadêmica dos sonhos. “Lembro-me como se fosse hoje da tomada de minha decisão: estava no quintal da casa da minha avó, após conversar com minha prima o que faríamos. Prestei, incisivamente, três anos seguidos de vestibular e não me arrependo. Com essa profissão, posso desbravar o mundo melhorando a qualidade de vida das pessoas, diminuindo suas dores e angústias, ao mesmo tempo, em que posso trabalhar em equipe. Amo o que faço!”, ressalta.

Dedicação e foco irão levar o estudante para um outro patamar em sua formação. Aprovado em uma seleção, Lindemberg está com as malas prontas para uma temporada de quatro semanas de aprendizado em São Paulo. Um convênio entre o Grupo Tiradentes e o Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC), permitirá que quatro alunos dos cursos de Medicina da Unit de Sergipe e Alagoas façam estágio na unidade hospitalar referência nas áreas de cirurgia, pós-operatório, oncologia, nefrologia, cardiologia, check-up, métodos diagnósticos, com um centro de inovação tecnológica de pesquisa, com parcerias nacionais e internacionais e que possui corpo clínico com grande número de professores das principais Faculdades de Medicina de São Paulo.

“Decidi participar da seleção para poder desbravar os horizontes. No início, temi um pouco sobre como seria morar em São Paulo sozinho caso fosse aprovado, mas tive apoio. Estou bastante ansioso com o estágio. O HAOC tem uma estrutura física e de recursos humanos enorme. Será uma oportunidade ímpar de aprender um pouco com os profissionais de lá, já que convivem diretamente com equipamentos de alta tecnologia e contribuem para o desenvolvimento da ciência através de pesquisas”, considera.

Para o Dr. Hesmoney Santa Rosa, Diretor de Saúde da Unit e professor do curso de Medicina, o estágio para os quatro alunos, dois de Sergipe e dois de Alagoas, vai permitir vivenciar uma realidade diferente em outra região do país e conhecer um centro de inovação tecnológica associado a um hospital de um grande centro urbano.

“O HAOC, apresenta várias residências médica, consagradas no país e, também, possui programa de capacitação de médicos preceptores para os residentes. Será uma excelente oportunidade para vivenciar um serviço privado e uma realidade diferente do SUS, de valorizar a experiência que já adquiriam no curso, desenvolver a rede de relacionamentos profissionais, além de se inspirar e aumentar seus horizontes”, incentiva.

HAOC

Com 123 anos de atividade, o Hospital Oswaldo Cruz, fundado pela colônia alemã, é dotado de tecnologia de ponta. Durante a pandemia da COVID-19 se destacou como um dos principais centros da América Latina de ECMO – oxigenação extracorpórea através de membrana, recurso mais avançado existente no mundo para suporte de pacientes com a forma grave da COVID.

Integrante Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde do Ministério da Saúde, o HAOC possui 24 Centros de especialidades, realiza Cirurgia Robótica, dispõe Sala Cirúrgica em 3D, Intrabeam para radioterapia intra-operatória, desenvolve atividades do PROADI-SUS com capacitação de profissionais da saúde, projetos de apoio aos serviços médicos. Em Sergipe, oferece apoio por telemedicina à UTI do Hospital Cirurgia e ao Hospital de Lagarto.

Em mais de 96.000 m2 de área construída, 805 leitos (582 saúde privada e 223 saúde pública), 44 leitos de UTI, 22 salas cirúrgicas, Emergência 24hs, o Hospital possui Centro de Especialidades, Day Clinic, 3700 médicos credenciados, 4000 colaboradores. Por ano, realiza 77.516 consultas na emergência, 205.919 exames no Centro de Diagnóstico por imagem, 22.009 internações, 28.793 cirurgias, 3287 pessoas atendidas na UTI.

Hospital Alemão Oswaldo Cruz foi acreditado, pela quarta vez, com selo de qualidade e segurança em saúde, pela Joint Commission International (JCI), a mais importante e tradicional instituição global dedicada à melhoria das condições de qualidade e segurança das empresas que atuam na área da saúde.

Com informações do HAOC

Assessoria de Imprensa