Acidente com ônibus deixa um morto e vários feridos no município de Tobias Barreto

27/10/20 - 15:53:48

Um acidente com um ônibus do transporte intermunicipal, ocorrido na tarde desta terça-feira (27) deixou um morto e 8 pessoas feridas na rodovia SE-170, em Tobias Barreto.

Segundo informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV), uma das vítimas foi resgatada pelo Grupamento Tático Aéreo (GTA). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado, socorreu duas vítimas,

Outras cinco pessoas com ferimentos leves, foram levadas por populares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tobias Barreto.

As informações são de que cerca de 11 pessoas estavam no ônibus. O condutor teria perdido o controle da direção nas proximidades do conjunto habitacional Agripino Bernardo, e acabou saindo a pista e tombando.

Foto redes sociais