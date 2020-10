Adepol: comissão eleitoral homologa inscrição de chapa única

A Comissão Eleitoral, responsável pela condução do pleito para escolha da nova diretoria da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Sergipe (Adepol/SE) para o próximo triênio, homologou na tarde desta terça-feira, 27, a inscrição de uma única chapa – ‘Prosseguir Inovando’.

Participaram da reunião os membros da Comissão Eleitoral: os delegados Arruaires Lima (presidente), Ataíde Alves (secretário) e Tiago Lustosa (membro).

As inscrições das chapas para a eleição da nova diretoria da Adepol/SE ocorreram entre os dias 16 e 23 de outubro, na sede da entidade. Somente um registro foi encaminhado à comissão e de acordo com o calendário eleitoral, o prazo para a impugnação de chapa finalizou na segunda-feira, 26.

O presidente da Comissão Eleitoral, o delegado Arruaires Bezerra da Lima, comentou a importância do pleito da categoria. “O processo eleitoral representa um instrumento de cidadania, calcado na participação do povo, como verdadeiro detentor do poder. Nesse sentido, é uma honra presidir um procedimento de tamanha envergadura axiológica, notadamente, no que tange à eleição da diretoria da Adepol, visto que se trata de uma instituição que preza pela defesa dos primeiros garantidores de direitos, a saber, os delegados de polícia. Logo, a comissão está empenhada em observar o devido processo eleitoral, garantido, assim, a lisura e a higidez da decisão que será consignada pelo eleitor delegado de polícia civil”, ressalta.

O processo de escolha dos novos dirigentes para os próximos três anos (2021-2023) acontece no dia 1º de dezembro, das 8h às 17h, na sede da Adepol.

Abaixo relação da chapa inscrita e homologada:

CARGOS NOMES Presidente Isaque Heverton Dias Cangussu Vice-Presidente Adelmo Pelágio de Andrade Filho Vice-Presidente Secretário-Geral Flávia Cristina Felix Mororo Vice-Presidente Administrativo e Financeiro Hildemar Lima Rios Vice-Presidente Jurídico Samuel Souza de Brito Oliveira Vice-Presidente de Comunicação Antônio Wellington Brito Júnior Vice-Presidente Social Josioland Machado Eugênio 1º Suplente Alexandre Felipe de Andrade Monteiro 2º Suplente Fábio Ricardo Sobral Kano 3º Suplente Meire Mansuet Alcântara Campos 1º Membro do Conselho Fiscal Édson Nixon Santos Costa 2º Membro do Conselho Fiscal Guilherme Augusto Volkweis 3º Membro do Conselho Fiscal Fábio Santos Santana 1º Suplente do Conselho Fiscal Renato Santana de Oliveira 2º Suplente do Conselho Fiscal Kássio Kelinton Viana Santos

Ascom Adepol/SE