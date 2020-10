Adilson Júnior pretende fazer de São Cristóvão a principal e mais importante cidade

Com um plano de governo discutido com a população, diversas categorias e setores da sociedade, Adilson Júnior pretende executar obras totalmente voltadas para as reais necessidades e anseios da população. O candidato a prefeito de São Cristóvão, Adilson Júnior (PSD), possui um perfil visionário, com vistas ao futuro da 4ª Cidade mais antiga do Brasil.

Entre as várias ações existentes em seu plano de governo, está a execução de seis grandes obras, consideradas estruturantes e de suma importância para dar a São Cristóvão o verdadeiro status de uma cidade desenvolvida e com oportunidades. Obras consideradas pela população, essenciais e que trarão grandes melhorias para toda a população.

Seja para o bem estar e qualidade de vida, seja para o fomento da economia e comércio local, para a mobilidade urbana e melhoria do transporte público como também para a saúde e segurança da população. “Temos incialmente seis obras estruturantes, entre anseios antigos da população e novas ideias, que no nosso Governo iremos realizar, pois sabemos como fazer, buscando parcerias com o Governo do Estado, Governo Federal e principalmente conversando com todos os nossos parlamentares do Congresso Nacional em busca de recursos e emendas que vão nos ajudar a realizar nossas ideias e projetos”, enfatiza Adilson Júnior.

As obras estruturantes que se destacam no plano de governo são: a Construção e Revitalização do canteiro central que divide o Lafaiete Coutinho e o Eduardo Gomes; a Urbanização do canteiro da Chesf (Av. do Gasoduto) que divide o Rosa Elze e o Rosa Maria; a Construção do Terminal Rodoviário do Alto da Divinéia com a ampliação das linhas de ônibus para toda a cidade; a Construção da nova praça de entrada do Eduardo Gomes; a Criação e Implantação do Distrito Industrial de São Cristóvão; a Criação e Pavimentação do Novo acesso a São Cristóvão, ligando o conjunto Marcelo Déda (Jardim Universitário) ao conjunto Santa Lúcia e Jabutiana em Aracaju.

Além dessas obras, Adilson Júnior pretende ainda resgatar o turismo. Segundo ele, todos os pontos turísticos estão deteriorados e sem a devida atenção por parte da prefeitura. “Chamo a atenção da imprensa e dos moradores do município a visitarem o Cristo, a Bica dos Pintos, o Catamarã, a Biquinha da Prata, ou até mesmo a região do centro histórico. Todos esses lugares não existe nenhum tipo de assistência e intervenção da gestão atual. São Cristóvão é arte, é cultura e turismo mas infelizmente não existe nenhuma ação em relação ao assunto que possa trazer incentivo para o desenvolvimento turístico em nossa Cidade”, pontua o candidato a prefeito.

