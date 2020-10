AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ARACAJU PARA 2021

Em discussão desde o mês de agosto, a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de Aracaju avançou mais um passo nesta terça-feira, 27, com uma audiência pública on-line para apresentar dados e, principalmente, ouvir a população acerca de projetos, obras e intervenções que podem ser adicionadas ao projeto de lei.

Coordenador-geral de Orçamento da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), Leilton Almeida foi o responsável por conduzir a audiência, transmitida, ao vivo, pelo canal da Prefeitura de Aracaju no Youtube, www.youtube.com.br/eajucom, com intérprete em Libras para que, realmente, todos os aracajuanos tivessem acesso às informações. O formato virtual foi adotado em virtude da pandemia do novo coronavírus.

“Essa é uma reunião obrigatória dentro do processo de elaboração, prevista, inclusive, pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), porque além dos instrumentos fiscais e dos orçamentos e planos, é preciso consultar a população para sabermos em que a legislação pode melhorar, quais obras são necessárias contemplar”, explica Leilton.

Para ele, essa contribuição é fundamental. “A participação do aracajuano enriquece muito o orçamento, porque pode apontar obras e intervenções que não estavam previstas. Dessa vez, a participação foi exclusivamente virtual, por conta da pandemia, mas não deixamos de ouvir a população”, ressalta.

O orçamento previsto para o próximo ano é de, aproximadamente, R$ 2,5 bilhões e a reunião também serviu para apontar como os recursos deverão ser distribuídos entre as secretarias. “A audiência pública é o momento em que apresentamos a previsão orçamentária para o ano seguinte e ouvimos as contribuições da sociedade, para que possamos construir o Projeto de Lei de forma transparente e democrática e conclui o ciclo orçamentário para o exercício 2021”, reitera o secretário do Planejamento, Orçamento e Gestão, Augusto Fábio Oliveira.

Para que as dúvidas enviadas pela população tivessem resposta, representantes dos principais órgãos técnicos da Prefeitura, como as secretarias municipais da Saúde, da Educação, da Fazenda e da Infraestrutura, além da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), estiveram presentes na audiência.