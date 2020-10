Cogerp e PM firmam parceria para otimizar entrega de carteiras de identidade no interior

27/10/20 - 06:56:00

A Coordenadoria Geral de Perícias (Cogerp) e a Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE) firmaram uma parceria para a entrega das carteiras de identidade nos postos de atendimento do Institudo de Identificação do interior do estado. A mudança entrará em vigor a partir dessa terça-feira, 26.

De acordo com Jenilson Gomes, diretor do Instituto de Identificação Dr. Carlos Menezes (IICM), a mudança irá propiciar uma economia nos recursos públicos e, principalmente, no tempo de entrega, tornando o serviço mais rápido para a população. “O principal objetivo da parceria é utilizar os ônibus da PMSE para o transporte de carteiras de identidade para entrega nos postos do Instituto de Identificação no interior do Estado, acarretando uma entrega mais rápida nos pontos mais distantes da capital”, explicou o diretor.

Com a mudança, os malotes com as carteiras de identidade serão despachados do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (Cfap) e um responsável pelo ponto de atendimento receberá no destino final. Inicialmente, serão contemplados os municípios sede de Batalhões e Companhias da Polícia Militar os quais possuem postos de atendimento do Instituto de Identificação.

Fonte e foto SSP